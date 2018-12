Naakte blokfluitspeler ook gezocht in IJsland

Volgens het OM heeft de man met een honkbalknuppel in de richting van de moeder geslagen. Ook richtte hij een grote ravage aan in de woning. Verder zou hij een auto vernield hebben. ,,Ik heb de twee vrouwen niet mishandeld”, zei de Poolse verdachte vandaag bij de Haagse rechtbank, tijdens een zogenaamde pro formazitting.



De man zou die nacht onder invloed van amfetamine zijn geweest. En dat was niet de eerste keer dat de drug hem in de fout bracht. IJsland had een uitleveringsbevel uitstaan voor de man, omdat hij in dat land met dezelfde drug op achter het stuur meerdere auto's ramde en een persoon verwondde.



Volgens deskundigen heeft de Pool geen stoornis. Hij was dan wel onder invloed van drugs, maar volgens onderzoekers is hij verder bij zijn volle verstand.



De advocaat van de verdachte heeft om vrijlating gevraagd, maar de rechter stemde daar niet mee in vandaag in verband met herhalings- en vluchtgevaar.