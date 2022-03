Naaktzwemmers niet welkom en bizarre steekpartij was drillrapruzie: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Naaktzwemmers die niet meer welkom zijn in Duinrell en een bizarre steekpartij in het centrum van Delft was een vete tussen drillrappers. Dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week.

Naaktzwemmers niet welkom in Duinrell na vermeende bedreigingen

Een groots naturistenzwemevenement dat zondag zou plaatsvinden in het Tikibad is op het laatste moment afgelast door attractiepark Duinrell. Aanleiding zouden negatieve reacties en zelfs bedreigingen zijn: ‘Pedowalhallo toch!’, ‘Bestormen en slopen’.

Paniek bij mannen die onbedoeld vrouw zwanger hebben gemaakt

Nanja de Loos helpt mannen die een vrouw onbedoeld zwanger hebben gemaakt. ,,De een is boos en heeft het gevoel erin getuind zijn, de ander huilt omdat dit hem is overkomen terwijl hij er zelf bij was.”

Man spreekt wildplassers aan, maar wordt dan door vijf jongens mishandeld en bedreigd

Een 36-jarige man uit Den Haag is mishandeld en bedreigd met een vuurwapen door een groep van vijf jongens op de Dierenselaan. Het slachtoffer sprak twee jongens van de groep aan nadat hij hen zag wildplassen. De politie is nu op zoek naar de groep jongens die op beelden zijn vastgelegd.

In een parkje tegenover school betastte en zoende een docent zijn bijlesleerlinge

Achter een paar bomen in het parkje tegenover school wreef een geschiedenisdocent over de bh en de onderbroek van zijn 16-jarige leerlinge. Pas op dat moment besefte Hagenaar M.H. dat hij ‘echt fout’ zat. ,,Ik was echt verliefd en vond haar een mooie vrouw.”

Drugslab ontdekt bij Surinaamse groothandel in Zoetermeer

Bij een Surinaamse groothandel in Zoetermeer is zaterdag een drugslab aangetroffen. Daarbij is een grote hoeveelheid drugs door de politie in beslag genomen. Er zijn drie verdachten, allen afkomstig uit Den Haag, aangehouden.

ADO-bus vol eten en medicijnen vertrokken naar Oekraïense grens

Alexandra en Berend, een Haags ondernemersechtpaar, waren het zat om op de televisie naar het nieuws over Oekraïne te kijken. Ze keken elkaar twee weken geleden aan en wisten direct: nu gaan we wat doen. Binnen no-time hebben ze een heuse pendeldienst opgezet tussen Den Haag en Chelm, een Poolse stad op de grens met Oekraïne. Vanmorgen vertrok de achtste bus, met aan boord verslaggever Jorina Haspels en fotograaf Daniella van Bergen.

Bizarre steekpartij in druk winkelcentrum blijkt vete tussen Haagse en Delftse drillrappers

Een bizarre steekpartij met grote kapmessen in een Delfts winkelcentrum blijkt om een vete tussen drillrappers te gaan. Haagse bendeleden trokken eind vorig jaar naar Delft om een rivaliserende groep uit te dagen. Dat blijkt uit de rechtszaak waarin drie tieners vandaag terechtstonden.

Josianne's (28) spoedkeizersnede met 26 weken was traumatisch

Josianne (28) had een traumatische bevalling. Wat een routine echo had moeten zijn, eindigde met slechts 26 weken zwangerschap in een spoedkeizersnee. Inmiddels is Micha 15 maanden oud en gezond, maar het zorgde voor veel angsten bij zijn moeder. ,,Vaak dacht ik dat hij dood in zijn bedje lag.”

Overleden man en vrouw gevonden in Haagse woning

VIDEO | In een woning aan de Convivastraat in Den Haag zijn zondagochtend twee overleden personen gevonden. Het gaat om een man en een vrouw die elkaar kenden, meldt de politie. Volgens omwonenden zou de vrouw in de woning zijn omgebracht door de man. Hoe de man daarna om het leven is gekomen is nog niet bekend.



Man (21) kwam voor ‘chickies’ naar Den Haag, maar kreeg ruzie in supermarkt en stak andere klant neer

De Haagse rechtbank veroordeelt een 21-jarige man uit Enschede tot een celstraf van veertig maanden vanwege een steekpartij bij Den Haag HS op 16 november 2020. Twee mannen zochten in de AH tegenover het treinstation de confrontatie met een andere supermarktbezoeker. Buiten staken ze het slachtoffer vier keer.

