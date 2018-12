Naamsverandering museum valt niet bij iedereen in de smaak: ‘Zonde!’

PollHet Gemeentemuseum Den Haag is vanaf het najaar van 2019 niet meer. Het museum maakte vandaag bekend vanaf dan onder de naam Kunstmuseum Den Haag verder te gaan. Niet iedereen is onder de indruk van de naamsverandering.

Met de naamsverandering wil het museum duidelijk maken waar het voor staat: moderne en toegepaste kunst in Den Haag. Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken die het museum de afgelopen jaren heeft laten verrichten, bleek namelijk dat de naamsbekendheid onder Nederlanders ‘erg laag’ is.

Het Gemeentemuseum wordt dus het Kunstmuseum. Op Twitter blijkt niet iedereen gecharmeerd te zijn van de naamsverandering. ,,Goed dat eindelijk onderscheid wordt gemaakt met de Haagse musea die geen kunst exposeren”, reageert iemand sarcastisch. Een ander: ,,Zonde! Die unieke naam was juist zo herkenbaar.”

‘Begrip’

Tussen de negatieve reacties zijn er een paar mensen die het wel zien zitten: ,,Slimme keuze, wanneer uit onderzoek blijkt dat de naam een drempel is voor bezoek en toegankelijkheid.”

Een woordvoerster van het Gemeentemuseum laat weten juist veel positieve reacties te krijgen. ,,Zo komen er veel mails binnen van mensen die ons feliciteren. En net, toen we even buiten stonden, reed er iemand voorbij die zei: ‘Super! Gefeliciteerd’.‘’ Het museum volgt zelf ook al de hele dag de reacties op onder meer sociale media. ,,En we zien inderdaad vooral negatieve op Twitter voorbij komen. Maar daar is het ook wel het medium voor.‘’

Dat het Kunstmuseum niet echt een naam is die zich onderscheid van andere musea die ook kunst exposeren, verklaart ze: ,,Je hebt ook het Spoorwegmuseum, het Openluchtmuseum en ga zo maar door. En bij het Gemeentemuseum dachten mensen soms dat het een soort gemeentearchief was. Dat is zonde.‘’

Het is niet de eerste keer dat het museum van naam veranderde. In 1866 heette Het Gemeentemuseum nog Museum voor Moderne Kunst en later Museum van Dienst voor Schone Kunst.

