Naar binnen gluren in dit huis? Graag zelfs!

In deze sectoren is er na corona werk genoeg: ‘maakindu­strie profiteert juist’

8:00 Zijn er volgend jaar nog genoeg vacatures in mijn sector? En waar zijn werkgevers naar op zoek? Dat vraag je je misschien af, als door corona je baan onzeker is geworden. Vijf vragen aan Frédérique Bruggeman, managing director van recruitmentbureau Robert Half, over trends op de arbeidsmarkt.