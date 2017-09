Naar buiten met tips op blog

Werkende ouders hebben het erg druk. Het komt er gewoon niet van om met de kinderen naar buiten te gaan. De Haagse Annemarie Bleeker wil hen inspireren om toch de natuur op te zoeken. Daarom schrijft zij het blog Ella and Jack vol tips voor natuuractiviteiten in de buurt die met de kids kunnen worden ondernomen. Dichtbij, kort, makkelijk en verrassend.

,,Ik zou best nog even met ze naar buiten willen", dacht organisatie-consultant Annemarie Bleeker vorig jaar toen iedereen moe op de bank plofte. Maar hoe maak je het voor kinderen leuk genoeg om een frisse neus te halen? Annemarie zocht op internet, maar vond niks. ,,Genoeg informatie over het uitsterven van dieren, georganiseerde wandelingen, maar geen tips die ik met mijn kinderen kan uitzoeken."

Annemarie (44), moeder van twee jongens van 7 en 5 en een meisje van 2 jaar, bedacht daarom de eigen website, ellaandjack.com. De namen zijn van haar dochter Ella en het neefje Jack, dat in Canada woont. Elke dinsdag plaatst ze een nieuw blog met een natuuractiviteit. Kinderen en ouders kunnen daarmee iets ontdekken, ervaren of maken. ,,Ik schrijf het blog vanuit mijn moederperspectief. De inspiratie ontstaat doordat mijn kinderen vragen stellen. Bijvoorbeeld, toen mijn zoontje deze zomer werd gestoken door een wesp. Hoe komt het dat er zoveel zijn in augustus? Het blijkt dat de wespen verveeld en hongerig zijn na het vertrek van hun koningin en daarom erg agressief. Ik vind het magisch, hoe dat werkt."

Dichtbij

Het belangrijkste criterium voor de natuurtips is dat ze dicht bij huis zijn. ,,Op weg naar school kom je langs vijftig verschillende planten. Vallen ze jou ooit op? Mij ook niet, want als werkende ouder heb je bijna altijd haast. Zonde!" Een van Annemarie's tips ging dan ook over een paardenbloem, waarmee je waterleidingen kunt maken. ,,Een heel stelsel." Haar zoontje weet nu ook wat hij moet doen als hij per ongeluk in een brandnetel valt. Meestal groeit er dan vlakbij hondsdraf die je tegen de pijn kunt gebruiken.

Ze ontvangt veel reacties. ,,De bloemenijsblokjes maken voor papa was echt een hit." Haar doelgroep bestaat uit drukke ouders, zoals zij zelf. ,,Maar ik kreeg ook een inzending van een hondenbezitster, die van mos een krokodil had gemaakt."

Het blog heeft haar al veel mooie momenten gebracht. ,,In de regen ben ik met de kinderen naar buiten gerend om druppels te proeven. Had ik anders nooit gedaan." Het is een wekelijkse ontdekkingsreis geworden. ,,Ik begon met een blog toen vogels om het hardst lawaai maakten. We gingen buiten luisteren en hoorden dat elke soort een eigen moment heeft. De vogels weten hun plaats. Wow!"