Naar Frankrijk? Daar hoef je de stad niet voor uit

De eend, vooral bedoeld voor de echte liefhebber

Makkelijk rijden doet ‘ie niet. De eend heeft geen stuurbekrachtiging en de versnellingspook is een eigenwijs ding. Een schoonheid is ‘het lelijke eendje’ ook niet. De aantrekkingskracht van de Citroën 2CV is op zijn minst opmerkelijk. Toch rijdt het autootje al decennia lang rond. Sinds zeven jaar doen de eendjes dat ook langs de kassen.

,,Je moet wel een liefhebber zijn om ermee op pad te gaan”, vindt Van Geest. ,,Echt hard gaat ‘ie niet. Negentig kilometer per uur is het maximum.” De 2CV is niet erg geschikt voor de snelweg, maar wel voor de weggetjes in Midden-Delfland. ,,Het gevoel als je erin rijdt is geweldig. Hij heeft trouwens goede vering, omdat de 2CV bedoeld was voor Franse boeren die een mand eieren vervoerden.”