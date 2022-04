Naast baan of studie werken bij de krijgsmacht: ‘Krijg vaak de vraag of ik uitgezonden kan worden’

Nadat Bram de politieau­to ontweek, sleurde hij Janet onder zijn auto mee: OM eist tbs

Tientallen meters werd Janet Duinkerke onder een auto meegesleurd. De bestuurder wilde een politieauto ontwijken en knalde tegen haar aan. Ze overleed. Tegen hem is tbs met dwangverpleging geëist, naast een celstraf van 18 maanden. ‘Ze doen maar’, is wat Bram Z. hier zelf over opmerkte.

7 april