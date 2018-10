Naast reizen ook schaatsen bij Den Haag CS

Doodgescho­ten man is 18-jarige Zoetermeer­der

16:20 De man die gisteren op de stoep van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is neergelegd en in datzelfde ziekenhuis is overleden, blijkt een 18-jarige Zoetermeerder te zijn. Hij is leerling van mboRijnland. Volgens het OM is hij overleden door een schotwond.