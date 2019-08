Nabestaanden doodgestoken Pawel moeten nog wachten op antwoorden

Vanuit België waren de broer en een nichtje van de in februari doodgestoken Pawel naar de rechtbank in Den Haag afgereisd. Daar zou vandaag de rechtszaak tegen Agnieszka G. dienen. Maar het bleek een domper voor de nabestaanden, het ging slechts om een voorbereidende zitting.

De familie heeft het nog altijd zwaar met het verlies van Pawel. Via een tolk - en familielid - vertelt Pawels broer David dat zijn moeder nog altijd veel huilt vanwege het overlijden van haar 36-jarige zoon. ,,Het was een heel rustige man. Hij hield ook van het kind van Agnieszka, dat niet van Pawel was.” Hoewel de twee volgens de broer een ‘normale’ relatie hadden, zegt hij wel: ,,Als zij iets zei, dan moest het zo gebeuren. Als Pawel het anders wilde, werd het ruzie.”

Politie

De familie kreeg na de dood van hun broer en oom bezoek van de Belgische politie. Die vroeg hun de Nederlandse politie te bellen. Zo kregen ze te horen wat er gebeurd was. Dat Pawel was overleden en dat Agnieszka als verdachte was gearresteerd.

Wat er precies voorgevallen is in de fatale nacht van 19 februari, is voor de nabestaanden nog gissen. Nog steeds. ,,We dachten dat we vandaag meer te weten zouden komen.” Maar de zitting bleek plotseling een zogeheten ‘pro forma’ te zijn, die slechts dient om te zien hoe ver het onderzoek naar de dood van Pawel is gevorderd.

Messteek

Tijdens een vorige zitting bleek dat Pawel met een messteek in de borst om het leven is gebracht. Agnieszka hield dat mes vast, maar beweert dat Pawel daar op ongelukkig wijze in was gelopen. ,,Ze kenden elkaar al van vroeger. In Polen woonden ze 10 kilometer bij elkaar vandaan”, vertaalt tolk Bartosz de woorden van broer David. ,,Ze hadden nu tweeëneenhalf of drie jaar een relatie.”

Pawel was naar Nederland gekomen om te werken, als bouwvakker die huizen renoveer en in de tuinbouwkassen. Hij zat voor zijn overlijden ziek thuis.

Onderzoek

Het onderzoek is nog niet afgerond, zo liet de officier van justitie vanmiddag weten. De moeder en een vriend van Agnieszka moeten nog worden verhoord. De verdachte had met hen gebeld, vlak nadat ze haar vriend had neergestoken. Ook moet er nog rapport worden opgemaakt over de psychologische en psychiatrische gesteldheid van de vrouw.

Of ze in het verleden psychische problemen heeft gehad, kan haar advocaat niet zeggen. Wel wil hij dat er goed gekeken wordt naar de relaties die zijn cliënt had en die ze eerder had, ‘en wat dat met een vrouw doet’. De verdachte zelf was niet aanwezig bij de zaak. ,,Dat heeft te maken met de inhoud van de zitting en de reis- en wachttijd.”