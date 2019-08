Nabestaanden kunnen as van overleden ADO-supporters uitstrooien op speciaal veld

‘Voor velen is ADO Den Haag niet alleen een voetbalclub, maar een deel van hun leven’, zegt Remco van der Veen, manager van ADO Den Haag op de website van de club. ‘De gedeelde passie en liefde voor de club zijn het kloppende hart voor de beleving van het voetbal. Het ADO Den Haag-strooiveld op het terrein van Begraafplaats Nieuw Eykenduynen is een eerbetoon aan onze overleden supporters, die we voor altijd in ons geel-groene hart sluiten. Samen met Yarden willen wij de fans en nabestaanden tot steun zijn in tijden van afscheid en een plek bieden om in vertrouwde ADO Den Haag-sfeer hun dierbare te herdenken.’