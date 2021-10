Nabestaanden van doodgestoken Renée (23) moeten langer op antwoorden wachten, onderzoek vertraagd

Verdachte van moord op rugbyster Renée (23) legt verklaring af en wordt psychia­trisch onderzocht

6 augustus Ferry T., de verdachte van doodslag of moord en het in brand steken van het lichaam van rugbyster Renée (23), wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft bij de politie al wel een verklaring afgelegd over wat er in de nacht van 22 op 23 mei op de Doorniksestraat in Den Haag is gebeurd.