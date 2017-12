Nabestaanden van Mitch Henriquez demonstreren mee tegen politiegeweld

De oproep van de facebookpagina van Movement X luidt als volgt: 'Op zaterdag 16 december organiseren verschillende organisaties samen van 13:00 - 17.00 uur op initiatief van Movement X een demonstratie tegen politiegeweld. Aanleiding voor deze demonstratie is de verwachte uitspraak in de zaak van Mitch Henriquez tegen de agenten op 21 december. Ook de familie van Mitch Henriquez is aanwezig tijdens de demonstratie. Dit is de eerste demonstratie waarbij zij zich aansluiten en zich laten horen sinds de dood van Mitch Henriquez. Movement X, Controle Alt Delete en de organisaties die zich achter dit initiatief scharen, eisen gerechtigheid voor Mitch Henriquez en zijn nabestaanden.'