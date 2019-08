Nabestaanden van zelfdoding blijven vaak achter met dezelfde vraag: ‘Hoezo is jouw dood beter voor mij?!’

‘Als je geliefde een einde aan zijn of haar leven maakt dan raakt je dat in je eigen zijn. Ik bedoel, als iemand een hartinfarct krijgt of een auto-ongeluk, God verhoede het en het is geen wedstrijd in leed, maar dan heb je daar als ouder, partner of kind geen verantwoordelijkheid voor. Maar bij zelfdoding speelt dat het je persoonlijke relatie direct raakt en dat je met duizend vragen blijft zitten. Dat is voor mij de kern van het verschil bij achterblijvers na een overlijden door ziekte, ouderdom of ongeluk of een overlijden door zelfmoord.”