Nabestaanden willen dat familieleden uit massagraf worden herbegraven: ‘Den Haag, waar is je eergevoel?’

De Oorlogsgravenstichting vindt een massagraf voor de Nederlandse mannen die in 1940 sneuvelden in de Slag om Den Haag geen probleem. De nabestaanden wel. Zij strijden voor een militair ereveld. ,,Het moeten individuele graven worden. Ieder graf een steen. Met naam en data. Zoals dat ook op andere erevelden gedaan wordt.”

De Nederlandse militairen die op 10 mei 1940 de slag om Den Haag wonnen, waardoor de Duitse opmars tot staan werd gebracht en het kabinet en de koningin de kans kregen te vluchten, liggen, zes hoog gestapeld, in een massagraf aan de Kerkhoflaan. Projectgroep Ereveld Den Haag zet zich in voor een waardige herbegrafenis.

,,We zijn nu vier jaar bezig maar er is geen enkele wil bij de organisaties die hier voor zouden moeten zorgen. Ieder plan dat we indienen wordt getorpedeerd. Het is prima zo, schijnen ze te denken. Maar het is een grote schande’’, zegt Jurriaan Wouters uit Den Haag en lid van de projectgroep.

Volledig scherm Op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan is een klein stukje waar zich een mistroostige militaire begraafplaats bevindt. Hier werden de gesneuvelden van de Slag om Den Haag begraven in een massagraf. © Frank Jansen

Hoogzwanger

Toen Jacob Krist uit Nieuw-Vennep hoorde dat deze krant een artikel zou wijden aan het massagraf reisde hij naar Den Haag om zijn steun aan de projectgroep te tonen. ,,Mijn vader ligt in dat massagraf. Mijn moeder was hoogzwanger van mij toen hij sneuvelde. Deze mannen hebben zo hard voor Den Haag en Nederland gevochten en moet je kijken hoe ze er nu bij liggen. Waar is het eergevoel?’’

Volledig scherm Een Duits vliegtuig stort brandend neer in de Adelheidstraat. "IX. 10 Mei 1940. De linkervleugel is neergestort op het Louise de Colignyplein" © Haags Gemeentearchief

,,Dit kan toch niet’’ zegt Jantine van Zurk, kleindochter van huzaar Ketema. Ze is speciaal met de trein uit Friesland gekomen. ,,Mijn grootvader was chauffeur bij beschuitfabriek Hillen in Zaandam. Hij werd opgeroepen en moest vechten. Hij had geen keuze.”