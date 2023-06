Nabestaanden zamelen geld in voor begrafenis gedode Karina (36): ‘De familie heeft het heel zwaar’

Video Moeder (36) overleden in woning, buren hoorden urenlang baby huilen: ‘Alles wijst op gezinsdra­ma’

Buurman Jimmy is nog steeds geschokt. Hij staat vol ongeloof voor de deur van zijn portiekwoning in Rijswijk. In het complex werd dinsdagmiddag het lichaam van zijn benedenbuurvrouw (36), een moeder van drie kinderen, gevonden. ,,Ik moest gisteren haar baby vasthouden. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan denk.’’