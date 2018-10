Nacht van de Nacht: Ook gemeente Den Haag zet het licht uit

24 uurskerk­dienst in Den Haag tegen uitzetting Armeens gezin

15:22 De Haagse Protestantse Kerk wil met een doorlopende kerkdienst voorkomen dat de Armeense Hayarpi Tamrazyan (21) en haar familie worden teruggestuurd naar Armenië. Het gezin, dat weken bivakkeerde in een Katwijkse kerk, heeft nu toevlucht gezocht in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag.