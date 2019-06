'Nacht van de rode wacht' veel rustiger dan verwacht

Het is een rustige nachtelijke dienst voor de vijftien man tellende rode wacht, die onder meer het roer in handen heeft op het achterdek of op het voorsteven mogelijke obstakels in de gaten houdt. De dienst is begonnen om 04.00 uur. Ruim een uur later wordt het anker uitgeworpen, om tijdens de race naar de hofstad niet verder richting de Franse kust af te drijven en zo de gemaakte voortgang om zeep te helpen. De stroming is sterker dan de wind en dat betekent dat één zeemijl vooruit wordt gevolgd door twee zeemijlen achteruit.