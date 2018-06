Nacht van de Vluchteling: 'Dit is de mooiste nacht van het jaar'

Fotoserie Verkleden? De bezoekers van AnimeCon laten zien hoe het moet!

12:03 Het was een kleurrijke laatste editie van de AnimeCon in Den Haag. Duizenden fans uit alle hoeken van het land kwamen dit weekend naar het World Forum voor de Japanse tekenfilm- en stripconventie. En ze kwamen niet zomaar verkleed. Dit was verkleden voor gevorderden...