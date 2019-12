Nacht vol branden en vernielingen in Den Haag en Delft: Zes auto's gaan in vlammen op

De eerste auto in Delft ging rond twee uur vannacht in vlammen op in de Argentiniëstraat. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Kort daarna stonden op de Malisingel en Van der Kamlaan, beiden in een straal van achthonderd meter, twee andere auto's in de fik.



Toen de spuitgasten bij het voertuig op de Van der Kamlaan aankwamen, zagen ze dat buurtbewoners met emmertjes in gieters al in het blussen waren. Desondanks liep het busje grote schade op. In Den Haag is op de Tesselschade, bij het Zuiderpark, een BMW in brand gezet. Ook op de Ijzerwerf in Escamp ging een auto verloren. In Zoetermeer stond een aanhangwagen in de fik op de Franklinstraat.