Nachtburgemeester draait als dj Sunny Sjoerd op Life I Live Festival

,,Sjoerd, wie’’, vroeg met name de generatie zich af die gewend was aan diens voorganger, de alom aanwezige oude rocker René Bom.

Na koningsnacht hoeft geen enkele Hagenaar zich die vraag te stellen want de kersverse nachtburgemeester treedt op als dj Sunny Sjoerd op het Life I Live Festival. Hij is de gastheer op een nieuw podium aan het Lange Voorhout dat in het teken staat van silent disco. Al is Van Schuylenburch bij oudere Hagenaars nog niet zo bekend, veel jongeren kennen hem als diskjockey op feesten in strand- en andere clubs.