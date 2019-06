Nachtburgemeester presenteert visie op uitgaansleven: ‘De groei ligt aan de rafelranden’

Wethouder Richard de Mos is even overgewipt van het stadhuis naar de Grote Markt om de ‘nachtvisie’ van Sjoerd van Schuylenburch in ontvangst te nemen. Van Schuylenburch is sinds maart vorig jaar nachtburgemeester, de eerst gekozene sinds ‘stadsnar’ René Bom die zich ooit de rol had aangemeten als zogezegd ‘geintje uit de rock-’n-roll’. De Mos heeft de nachtburgemeester nieuwe stijl hoog zitten. ,,Hij is de ideale gesprekspartner als het gaat om het Haags uitgaansleven. Sjoerd weet precies wat er speelt in de stad,’’ zegt De Mos