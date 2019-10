Nachtburgemeester Sjoerd zoekt bont gezelschap voorvechters Haags nachtleven

Tiffany (30) doet er alles aan om Glo­ry-gor­del te heroveren: : 'Ik wil mijn gordel terug'

14:11 Tiffany van Soest (30) zet alles op alles om haar Glory-gordel in het super bantamgewicht te heroveren. De Amerikaanse kickboksster met Haagse roots, nummer 2 op de ranglijst, was in de nacht van zaterdag op zondag in Miami tijdens Glory 68 veel te sterk voor de 27-jarige Braziliaanse Jady Menezes (drie keer 30-27). De als derde genoteerde vechtster is net als Van Soest voormalig wereldkampioen.