Nachtburgemeester wil impuls voor studenten

Een week na zijn benoeming tot nachtburgemeester nieuwe stijl trekt Sjoerd van Schuylenburch de stad in om ideeën op te doen. ,,Ik wil mij voor iedereen inzetten’’, zegt hij. ,,Zo heb ik het gevoel dat studenten minder uitgaan dan toen ik studeerde. Misschien hebben ze nu minder tijd, misschien zijn de horecaprijzen te hoog of misschien ontbreekt het aan een zaak als de Asta die in mijn tijd onder studenten erg populair was. Daar wil ik achterkomen en daarmee wil ik aan de slag.’’

Studentenorganisatie ACKU is blij met de aandacht van de nieuwe nachtburgemeester. ,,Sjoerd is een bekende verschijning in het Haagse uitgaansleven. Hij draait op feesten waar veel studenten komen’’, zegt Samantha Nieuwpoort van ACKU. ,,Hij kent de scene, maar omdat hij er geen onderdeel van is, kan hij met zijn kennis en ervaring veel voor ons betekenen. Wij kijken uit naar een gesprek met hem.’’

Samantha Nieuwpoort erkent dat de prijzen in de Haagse horeca doorgaans wat hoger liggen dan in bijvoorbeeld Leiden of Delft. ,,Den Haag is een relatief jonge studentenstad’’, zegt Nieuwpoort. ,,Pas met de komst van de Haagse Hogeschool is er dertig jaar geleden voorzichtig een studentencultuur ontstaan. Met de uitbreidingen van de campus Leiden en de toename van het aantal buitenlandse studenten ontstaat langzaam wel een nieuw circuit. Zaken als het Studentenhotel en hostel-bar De Gekkigheid aan de Paviljoensgracht voorzien in een behoefte. Toch hebben we niet de indruk dat studenten andere steden verkiezen omdat daar meer te beleven zou zijn. Wel moet hier nog meer een traditie groeien met studentenverenigingen.’’