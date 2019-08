Nachtje Kurhaus: 261 euro voor harig doucheputje en schimmelmuren

Op de muren zit schimmel, onder de toiletrand plakt bruine viezigheid en de ruimte onder het bed doet met een laag stof, de achtergebleven watten van een vorige gast en een losliggend wieltje volgens het programma MAX Vakantieman denken aan ‘een maanlandschap’. Verder ziet de prullenbak op kamer 218 volgens het oordeel van de mystery guest er van buiten net zo uit als van binnen, gaapt aan de zijkant van het matras een grote scheur en heeft de douche een ‘harig putje’.

De mysterie guest is een beruchte rubriek in het vakantieprogramma van MAX. Hij wordt eropuit gestuurd wanneer veel klachten over een hotel de ronde doen. Op beoordelingssites als Tripadvisor en Google scoort het Kurhaus niet best. Gasten mopperen over vieze kamers, slechte bedden en achterstallig onderhoud. Het hotel is volgens hen geen vijf sterren waard. Max Vakantieman spreekt van ‘vijf sterren stof’.

De directie van het Kurhaus lijkt niet echt onder de indruk te zijn. ‘Renovatie, onderhoud en verbetering is een continu onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden en staat hoog bij ons in het vaandel. De gegeven feedback zullen wij dan ook intern oppakken en meenemen in de planning’, zo laat zij weten in een schriftelijke reactie.