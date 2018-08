'Nachtmetro doortrekken naar Den Haag'

Een meerderheid van de 140 leden uit het burgerpanel TipLansingerland heeft zich wel eens moeten haasten om de laatste RandstadRail naar huis te halen. Vanuit Rotterdam rijden sinds 29 december de metro's op vrijdag en zaterdag op proef een uur langer, maar vanuit Den Haag niet. Het burgerpanel ziet dat als een probleem. ,,In het weekeinde langer doorrijden zou zeer gunstig zijn voor de bereikbaarheid van de gemeente'', zegt een respondent. Een meerderheid is warm voorstander van de nachtmetro, maar ziet ook graag dat passagiers vanaf de stations Rodenrijs en Berkel-Westpolder verder kunnen reizen met een bus. ,,Bergschenhoek is 's nachts compleet van de buitenwereld afgesloten'', moppert een van de panelleden. Een eventuele toeslag voor een late rit vindt een meerderheid geen probleem als daarmee de nachtmetro definitief kan worden. ,,Een nachttarief klinkt logisch'', stelt een van hen. De nachtmetro rijdt niet op de hele E-lijn, maar stopt in Pijnacker-Zuid, waar de metro weer omkeert naar Rotterdam. De proef met de late metro kost 530.000 euro en wordt door de deelnemende gemeenten bekostigd. Pijnacker-Nootdorp en Den Haag doen uit principe niet mee, zij vinden dat de nachtmetro een taak is van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MDRH). De MDRH vindt op haar beurt de nachtmetro niet noodzakelijk omdat er nachtbussen rijden.

Buurgemeente

Daar denken de bewoners van Pijnacker-Nootdorp heel anders over. Het burgerpanel in de buurgemeente van Lansingerland ziet de nachtmetro juist graag komen. Een ruime meerderheid vindt dat de nachtmetro moet worden doorgetrokken en maar liefst 96 procent geeft aan er ook daadwerkelijk gebruik van te gaan maken.



Verkeerswethouder Simon Fortuyn uit Lansingerland zei al bij de start van de proef te betreuren dat de nachtmetro niet doorrijdt naar Den Haag. ,,Onze inwoners gaan niet alleen graag uit in Rotterdam, maar ook Den Haag is voor ons interessant. Een nachtmetro hoort gewoon in een stedelijk gebied als dit'', zei hij eerder tegen deze krant.



Bij de start van de proef met de nachtmetro ging de RET uit van duizend gebruikers per weekeinde. Of dat aantal wordt gehaald is niet bekend, het vervoersbedrijf komt pas na de zomer met een eerste evaluatie.



