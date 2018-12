Nachtmis voor iedereen: gelovig én ongelovig welkom

Hij is al een tijdje met emeritaat, sinds 2014 om precies te zijn. Maar als ze hem nodig hebben kunnen ze altijd bellen. En met kerst is dat steevast het geval. Pastoor Kurvers (77) vindt het prima. Hij heeft er na 51 kerstavonden nog steeds schik in. Een nachtmis met een geoefend koor en een mooi blaaskwintet in een afgeladen royaal versierde kerk, dat doet hem nog altijd wat.



,,Het is ook zo'n prachtig gebouw'', zegt Kurvers over 'zijn' Paschaliskerk aan de Wassenaarseweg in Be-noordenhout. De kerk (uit 1921) is een rijksmonument. De koster en de vrijwilligers zorgen met kaarsen, kerstbomen, kersttakken en een kerststal ieder jaar weer voor een fraaie kerstsfeer. En dat maakt de kerk op kerstavond mateloos populair bij zowel ongelovigen als bij gelovigen die doorgaans op zondag niet komen.



,,Mensen hebben het zo druk gekregen. De wereld is veranderd. Ik begrijp heel goed dat als de kinderen naar voetbal moeten worden gebracht en de boodschappen nog moeten worden gedaan omdat daar doordeweeks nauwelijks tijd voor is, het niet lukt om op zondag ook nog eens naar de kerk te komen. Ik ben blij dat ik die mensen op kerstavond wél mag begroeten. Natuurlijk denk ik ook wel eens terug aan vroeger. Aan mijn periode in het Westland bijvoorbeeld, eind jaren 60, begin jaren 70. Dan kwamen er tweeduizend mensen samen in een veilinghal, die dan helemaal vol zat.‘’



Heeft de pastoor na een halve eeuw kerstmis vieren misschien een handig draaiboek met toepasselijke preken? ,,Nee hoor. Iedere kerst een nieuwe preek. Ik ben nu alweer bezig om voor de 24ste een en ander op papier te zetten.‘’



De preek wordt wel tweemaal gebruikt. Eerst om 09.00 uur in het Bezuidenhout in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raadkerk aan de Bezuidenhoutseweg en vervolgens rijdt pastoor Kurvers op kerstavond door het Haagse Bos om op tijd te zijn voor de nachtmis van 23.00 uur in Benoordenhout.