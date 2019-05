Nacompetitie vervalt, opluchting bij derdeklassers

Aanvankelijk zouden de nummers 11 en 12 uit de derde klasse hoog en de nummers 3 tot en met 5 uit de derde klasse laag het in de play-offs nog tegen elkaar opnemen, maar dat gaat niet door. De reden voor het besluit is het grote aantal clubs dat overstapt naar het zaterdagvoetbal en er daardoor veel plekken op te vullen zijn.



WIK-trainer Fred van der Luitgaarden slaakte een zucht van verlichting toen hij het nieuws hoorde. ,,Ik vind dit wel even lekker hoor", reageert hij. ,,Ik had hier zeker geen rekening mee gehouden. We waren ons al aan het voorbereiden op de eerste knock-out wedstrijd tegen Alphen."

Turbulent seizoen

Door het schrappen van de extra nacompetitie blijft WIK na een uiterst turbulent seizoen dus verzekerd van een verblijf in de derde klasse. ,,Het is al met al een knotsgek seizoen geweest, waarbij we ons kunnen afvragen waar we eigenlijk voor hebben gespeeld", zegt Van der Luitgaarden.

Zijn collega Huib van Oostrom Soede werd met Voorschoten'97 (zo) laatste in de derde klasse hoog maar dit blijft nu zonder consequenties. ,,Gelukkig wel. Het grote voordeel voor ons is dat we ons tot eind juni kunnen gaan richten op het komende seizoen. We gaan veel jeugd inpassen en die jongens gaan de komende weken al meetrainen. De druk is er bij ons af."

Naast Voorschoten'97 en WIK hoeven ook REMO, SEP, VCS, HMC en Graaf Willem ll VAC niet meer in actie te komen. HMC en Graaf Willem II VAC maken overigens de overstap naar het zaterdagvoetbal.