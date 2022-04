Nadat Bram de politieauto ontweek, sleurde hij Janet onder zijn auto mee: OM eist tbs

The Hague Royals wacht al 186 dagen op zege in de competitie: ‘Laat de buiten­wacht maar oordelen’

Het zoet van een overwinning hebben de basketballers van The Hague Royals al lang niet meer geproefd. Met slechts één competitiezege in 29 wedstrijden bungelt de Haagse ploeg onderaan in de BNXT League. Zit er momenteel nog wel meer in het vat voor Royals?

6 april