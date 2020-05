Nadine en Ray zijn onafscheidelijk: ‘Soms word ik boos, maar eigenlijk wil ik een omhelzing’

Liefde op het eerste gezicht?

Ray: ,,Sinds dat feestje waren we onafscheidelijk. Dus ja, ik denk dat liefde op het eerste gezicht bestaat.’’



Nadine: ,,We ontmoetten elkaar op de verjaardag van een gezamenlijke vriend en hadden meteen een klik.’’



Ray: ,,Ze zei dat ze net een huis had gekocht in Scheveningen. Op Scheveningen, verbeterde ik haar. Ik kwam erachter dat ze de omgeving niet kende. Hoewel ze opgroeide in het Statenkwartier was Nadine nog nooit op de Pier geweest.’’



Nadine: ,,Hij zei: hoe kan dat nou? Ik neem je mee. Na die verjaardag gingen we direct.’’