Nadine Stemerdink voorgedragen als burgemeester van Voorschoten: ‘Haar enthousiasme is aanstekelijk’

Nadine Stemerdink is gisteravond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorschoten. ,,In onze ogen is ze een daadkrachtige bestuurder met een warm hart voor de samenleving, een boegbeeld voor het dorp en de nieuwe gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio.”

Van de 33 sollicitaties die binnen zijn gekomen op de vacature koos de raad voor Nadine Stemerdink. Ze is nu nog wethouder in Leidschendam-Voorburg, waar zij eerder ook raadslid was (PvdA). ,,Nadine Stemerdink kent Voorschoten en de regio goed”, legt Katrien van Meenen, fractievoorzitter VVD, uit tijdens de bijzondere openbare raadsvergadering.



,,Ze schakelt makkelijk tussen wat er speelt op persoonlijk- en straatniveau en wat zich afspeelt in grotere bestuurlijke verbanden. Tijdens de selectiegesprekken hebben we Nadine Stemerdink leren kennen als een empathische en positief ingestelde teamspeler. Haar enthousiasme is aanstekelijk.”

Stemerdink studeerde bestuurskunde in Leiden en werkte tussen 2001 en 2015 in verschillende functies bij de provincie Zuid-Holland. Vanaf januari 2002 was ze actief als raadslid voor de PvdA en sinds februari 2015 werkt ze als wethouder in Leidschendam-Voorburg. ,,Als wethouder heeft zij ervaring op de voor de burgemeester relevante onderwerpen openbare orde & veiligheid en personeel & organisatie.”

Beëdiging

De aanbeveling van de Voorschotense raad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,Deze voert na de voordracht nog een gesprek met de kandidaat-burgemeester. De benoeming is definitief na de ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de minister.”



Naar verwachting vindt de beëdiging van Nadine Stemerdink als nieuwe burgemeester plaats op 17 mei.

Stemerdink neemt de plek over van voormalige burgemeester Pauline Bouvy-Koene, die sinds 2016 aan het roer stond in het dorp. Daarvoor was ze al waarnemend burgemeester. Tot haar grote spijt moest Bouvy-Koene om gezondheidsredenen haar taken eerder dan gewenst neerleggen.

,,Het doet pijn dat het niet meer gaat”, zei Bouvy-Koene tijdens haar digitale afscheid van de gemeenteraad op 26 oktober 2020. ,,Omdat ik niet meer 24/7 de burgemeester kan zijn die ik zou willen zijn, kun je in mijn ogen maar één besluit nemen - u weet wel, dat Rotterdamse - en dat is stoppen. Stoppen omdat Voorschoten verder moet. Omdat er nog veel te doen is en de mouwen moeten worden opgestroopt. Voorschoten mag geen last hebben van mijn gezondheid.”

Gebroken enkel

Pauline Bouvy-Koene brak tijdens een werkbezoek aan de Moeder Godskerk in Voorschoten op 3 februari 2020 haar enkel. ,,De armleuning bij de kerk was net te kort waardoor ik op de grond belandde. Dat was het begin van een medische molen waar ik niet meer uit ben gekomen. Een geluk bij een ongeluk, achteraf.”

Pauline Bouvy-Koene, voormalig burgemeester van Voorschoten.

Ernstig ziek

Tijdens de ziekenhuisbezoeken die daarop volgden bleek Bouvy-Koene namelijk ernstig ziek. ,,Het woord ‘geluk’ is wel relatief als het betekent dat je voortaan moet zeggen dat je een zeldzame vorm van kanker hebt. Daar ben ik gelukkig succesvol aan geopereerd, maar de kans op herhaling is groot.”

Bouvy-Koene werd sinds 4 mei 2020 waargenomen door Charlie Aptroot, voormalig burgervader van Zoetermeer. Charlie Aptroot was net met pensioen, maar besloot Voorschoten uit de brand te helpen. Hij zwaait met de komst van de nieuwe burgemeester dan toch echt af.

Waarnemend burgemeester van Voorschoten Charlie Aptroot in zijn woonplaats Zoetermeer.

Bekijk hier de gemeenteraad van 26 oktober 2020 terug waarin burgemeester Pauline Koene-Bouvy werd uitgezwaaid.

