Nadine Stemerdink voorgedragen als nieuwe burgemeester van Voorschoten

Haagse ‘kapsalon’ is een blijvertje: ‘Ze belden ook uit Zoetermeer en Westland’

21 maart De nieuwe ‘sjieke’ Haagse kapsalon van het sportcafé Not Out in Scheveningen krijgt steeds meer fans in en buiten de stad. In een maand tijd zijn er een paar honderd via de take-away de deur uitgegaan.