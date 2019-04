Najaarskermis weg van het Malieveld: ‘Jammer, want kermis is begrip’

Hoe lang staat u al op het Malieveld?

,,We staan nu vier jaar op het Malieveld met de Koningskermis, daarvoor stonden we op het Lange Voorhout. Op de najaarskermis heb ik in het verleden ook gestaan. Laatst zag ik een foto van mezelf op de najaarskermis op het Malieveld uit 1991.‘’



Waarom moet de najaarskermis weg?

,,De gemeente wil het Malieveld rond Prinsjesdag gebruiken voor grootschalige evenementen. Als je een groot concert wil houden, is het Malieveld de uitgelezen locatie in Den Haag. Maar ook in de kermiswereld is het Malieveld een begrip. De najaarskermis staat er al meer dan vijftig jaar, dus het is jammer dat we nu weg moeten.‘’



Zijn er al alternatieven?

,,Het is belangrijk om een plek te vinden die goed bereikbaar is. Het Lange Voorhout valt weg, want daar komt de koets voorbij op Prinsjesdag. De boulevard van Scheveningen is een optie, maar dan moet je weer opletten of de ondergrond wel stevig genoeg is. Als er een garage onder de grond zit, kunnen we er beter niet gaan staan.‘’



Wat brengt dat met zich mee, het verhuizen van een kermis?

,,Wij verhuizen wekelijks, dus dat is niet zo'n probleem. Maar het opbouwen van een kermis op een nieuwe locatie brengt wel wat met zich mee. Zo moeten de mensen weten waar we staan en moet de locatie aangekleed worden. Het heeft ook even geduurd om de Koningskermis te krijgen zoals hij nu is. Maar na vier jaar kan je wel zeggen dat de Koningskermis een van de mooiste kermissen van het land is geworden.‘’



