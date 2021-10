Nakomelingen van 'Depokkers’ vertellen: ‘Ik kreeg een kapmes in mijn rug en ze zeiden dat ik al dood was’

Het lijkt een sprookje, maar is echt gebeurd. Cornelis Chastelein (1657-1714), raadsman van de VOC, bepaalt in zijn testament dat de slaven op zijn landgoed Depok (1244 hectare) op West-Java na zijn dood vrij zouden worden. Hij droomde van een christelijke welvarende gemeenschap, een landbouwkolonie. ,,Was hij een weldoener of een slavendrijver?", zegt een verteller in de film bij het begin van de expositie.



Voor de twaalf families die hij volgens overlevering in de 18de eeuw hun achternamen gaf is hij een held. Margaret Leidelmeijer die met gastconservator Nonja Peters de tentoonstelling samenstelde over die vrijmaking:. ,,Ze moesten op het landgoed blijven wonen en werken, anders raakten ze hun rechten kwijt."