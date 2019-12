Namen wethouders te snel bekendgemaakt, integriteitscommissie teleurgesteld

40-jarige Brit die jonge Tsjechi­sche studente verkracht­te bij station HS moet 10 jaar de cel in

16 december De Haagse rechtbank veroordeelt een 40-jarige Brit die een jonge Tsjechische studente verkrachtte bij treinstation Hollands Spoor in Den Haag tot tien jaar cel. Hij is ook schuldig bevonden aan een verkrachting in 2009 in de omgeving van Venlo.