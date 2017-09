'Napels aan de Vliet': Woede om nieuw ophaalregime afval

Afval scheiden

Het nieuwe ophaalregime heeft alles te maken met het nieuw uit te rollen gescheiden ophalen: steeds meer scheiden zodat er zo min mogelijk restafval overblijft in de grijze zak. Maar de infrastructuur in Leidschendam-Voorburg is daaraan nog niet aangepast. De benodigde ondergrondse containers zijn nog lang niet allemaal geplaatst. ,,Bewoners maken er bezwaar tegen omdat het wat oponthoud geeft of er liggen leidingen in de grond waardoor ze niet passen'', somt Van Eekelen op.



Volgens Avalex zijn er 28 containers geplaatst en zullen er nog 66 moeten volgen. ,,Dit zal naar verwachting eind oktober zijn afgerond en beginnen we met het nieuwe inzamelen'', zegt een woordvoerder.



De huidige situatie wordt 'alternerend inzamelen' genoemd, dat moet worden gezien als voorbereiding op het scheiden van plastic, metaal en drinkpakken, papier en groen- en tuinafval. ,,We zitten in een overgangsperiode, waarin mensen even tijd nodig hebben om aan de veranderingen te wennen'', aldus Avalex. ,,Dat zien wij ook in andere gemeenten en dat is dus niet vreemd. Wij blijven goed monitoren of mensen de wijzigingen goed hebben doorgekregen en waar nodig communiceren we extra. Bij mensen die afval inzamelen met behulp van zakken zullen wij wekelijks blijven langskomen tot het nieuwe inzamelen is ingevoerd.''