Nasrdin Dchar gaat met bezoekers aan tafel in Koninklijke Schouwburg tijdens ramadan

Zo voelt een maansteen van 3,8 miljard jaar oud

13:50 De Nationale Museumweek is in volle gang. Met extra publieksactiviteiten zetten 400 musea in het land tot en met 14 april hun pronkstukken in de schijnwerper. Het thema van de Nationale Museumweek is dit jaar: 'Ontdek samen ons échte goud'.