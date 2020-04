Natascha Morsink en haar man vertrekken na 16 jaar uit herenhuis: ‘Beter dan dit wordt het eigenlijk niet’

Militairen delen maaltijden uit in Haagse wijken

9:24 Normaal gesproken werken ze vooral in conflictgebieden, maar militairen van de Landmacht kwamen gisteren terecht in Haagse wijken. Zo'n duizend maaltijden zouden vanwege de geannuleerde oefeningen mogelijk verpieteren. De Landmacht had daar een andere oplossing voor.