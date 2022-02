Natasja kwam thuis en zag dat er was ingebroken, maar daarna ontmoette ze de liefde van haar leven

De liefde van je leven ontmoeten omdat er bij je is ingebroken. Het overkwam de Rijswijkse Natasja twintig jaar geleden, toen ze smoorverliefd werd op agent Michael. Politiebureau Rijswijk deelde het bijzondere verhaal via Facebook.

Natasja kwam zo’n twintig jaar geleden op een maandagochtend aan op haar werk en zag dat daar was ingebroken. ‘De deur van het kantoor was opengebroken, dus belde ik de politie.’ Twee agenten, onder wie Michael, arriveerden even later. Direct toen Natasja Michael aankeek, voelde ze al iets, zegt ze achteraf.

‘Gelukkig was je hier niet tijdens de inbraak zelf!’ zei Michael tegen Natasja. Waarop zij antwoordde dat de inbrekers haar in dat geval bij daglicht echt wel weer terug hadden gebracht. ‘Nou, ik had je niet teruggebracht!’, reageerde Michael. Zijn collega keek hem stomverbaasd aan. Zei hij dat nu echt?

Een paar dagen daarna kwam de Rijswijkse vrouw langs bij het politiebureau om nog wat stukken in te leveren voor haar aangifte. ‘Maar hij was toen precies op pad. Ik besloot dat ik dan toch echt wat later langs moest komen, zodat ik de stukken persoonlijk aan hem kon overhandigen’, blikt Natasja terug. ‘Hij vroeg daarna via een e-mail of dat puur uit dienstbelang was. Natuurlijk niet!’

Na twintig jaar vormen zij nog steeds een gelukkig stel.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

