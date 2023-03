Natgespoten door de politie. Eigen schuld dikke bult!?

Rutte wijzigt campagne­plan en gaat toch niet flyeren om de hoek bij klimaatpro­test

VVD-leider Mark Rutte voert zaterdag campagne in de Haagse Frederik Hendriklaan in plaats van de Theresiastraat. Volgens een woordvoerder is daarvoor gekozen omdat het in de de binnenstad ‘te druk’ is. De Theresiastraat is vlakbij de Utrechtsebaan waar klimaatactivisten actievoeren.