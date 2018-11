Nathan Watson wint Red Bull Knock Out, Nederlander Coldenhoff eindigt op tweede plaats

VIDEO & UPDATEDe Brit Nathan Watson is als eerste over de finish gekomen en mag zich winnaar noemen van de zwaarste strandrace ter wereld. Nederlander Glenn Coldenhoff werd tweede.

Het strand van Scheveningen was vandaag het podium voor de zwaarste strandrace ter wereld, de Red Bull Knock Out. Liefst duizend motorcrossers namen hieraan deel en het was flink afzien. De onvoorspelbare zandophopingen en het opkomend tij maakten het de racers niet makkelijk.

De finale was een nek-aan-nekrace tussen Watson en Coldenhoff. De Nederlander kwam twee seconden na de winnaar over de finish. De derde plek was voor Yentel Martens.

De resultaten

Volledig scherm © Redbull Nederland

Coldenhoff kan terugkijken op een mooie race. Hieronder is een gedeelte daarvan te zien.

Twee uur

De snelste 750 rijders kwalificeerden zich in de ochtend voor de finale. Twee uur lang reden de finalisten over het uitdagende parcours. Dat is een stuk langer dan een normale race, die zo’n 35 minuten duurt.

Het parcours was ongeveer 4,5 kilometer lang. Voor het ontwerp daarvan moest maar liefst 80.000 kubieke meter zand worden verschoven.

Volledig scherm Het parcours van de Redbull Knock Out Strandrace 2018 © Redbull Nederland

De route bevatte veertien uitdagende jumps en negentien scherpe bochten. Parcoursontwerper Greg Atkins liet vooraf alvast de moeilijkste plekken zien.

Tijdens deze zesde editie van de Red Bull Knock Out deden 91 motorcrossers uit Zuid-Holland mee. Een van hen is de 56-jarige Rene Stoops. Hij vertelde hoe hij zich heeft voorbereid op deze loodzware race.