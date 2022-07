Nationaal hitteplan haalt streep door kortebaan draverij tijdens Stompwijkse paardendagen

Een tegenvaller voor de organisatie, omdat de draverij na twee afgelaste edities in de coronajaren maandag voor het eerst sinds 2019 weer kon worden gehouden. De kortebaan van Stompwijk is de enige in Nederland die zich op gras voltrekt. De traditie voert terug naar 1909.

Op dit moment is niet duidelijk of de kortebaan naar later dit seizoen wordt verplaatst. In 2011 moest Stompwijk ook al eens annuleren door overvloedige regenval. Nooit Gedacht wilde toen zijn koers in september verrijden, maar een paardenvirus op de locatie van de kortebaan zette definitief een streep door de koers.