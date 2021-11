Nationale Bond tegen Overheidszaken en 50Plus willen meedoen aan de verkiezingen

Volt haakt in diverse gemeenten af voor verkiezin­gen, maar nog niet in Delft

In veel steden laat de progressieve partij Volt de gemeenteraadsverkiezingen aan zich voorbijgaan. In bijna de helft van de aangekondigde plaatsen haakt de partij af, zoals eerder al in Den Haag. Delft staat nog wel op de planning, laat campagneleider Jorrit Okkerman weten.

25 oktober