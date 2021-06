Nationale feestdag om afschaffing slavernij te vieren? Haagse politici vliegen elkaar in de haren

Den Haag krijgt een slavernij­mo­nu­ment: ‘Door te herdenken, staan we stil bij onze geschiede­nis’

7 januari Den Haag krijgt over twee jaar een eigen slavernijmonument. In 2023 vindt ook de 160ste herdenking van de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij plaats. ,,In mijn ogen een mooi moment voor de oprichting van een Haags herdenkingsmonument, waar velen in de stad naar streven’’, aldus de Haagse wethouder Bert van Alphen.