Nationale Nieuwjaarszegen vanuit Kloosterkerk moet uitgroeien tot jaarlijks terugkerende traditie op tv

Haagse waterpolo­vrien­den van HZZIAN na tien jaar herenigd in het water: ‘We zijn zo ongeloof­lijk blij’

10:35 De Haagse waterpoloërs van toenmalige hoofdklasser HZZIAN speelden zo'n tien jaar geleden twee Europacup-toernooien. Het hechte team viel in 2011 uit elkaar, maar de Haagse vrienden verloren elkaar nooit uit het oog. Inmiddels is het collectief van vedettes bij het vierde team van Den Haag weer bij elkaar en is het weer ouderwets gezellig in het water.