Nationale Politie gaat in op voorstel Raad van State van bouwstop schietbaan: bewoners opgelucht

Eigenlijk had de politie gehoopt dat de hoogste bestuursrechter dinsdag de eind december opgelegde bouwstop al wilde opheffen. Er is namelijk grote haast met de nieuwbouw. In dat geval had de gemeente Den Haag een bouwvergunning kunnen verlenen en had de politie aan de Brasserskade de schop in de grond kunnen steken. Maar rechter en staatsraad Jaap Hoekstra maakte direct aan het begin van de rechtszaak duidelijk daar geen enkele trek in te hebben.