Nationale Theater brengt watersprookje tot leven

VideoDeze zomer brengen Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool het watersprookje 'Ondine' tot leven. Het belooft een waar spektakel te worden, want de hele Koninklijke Schouwburg wordt voor het stuk op zijn kop gezet. Zo zal de orkestbak onder water komen te staan en komen er enorme decordoeken met watervallen. Tussen 19 juni en 7 juli is Ondine exclusief in Den Haag te zien als deel van Feest Aan Zee.