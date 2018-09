Nationale Theater wordt één groot laboratorium

Het is de bedoeling dat docenten van theatermakers leren dat niet alles op school hoeft te draaien om kennisoverdracht. De deelnemers gaan aan de slag met het thema 'letters en cijfers': de basis van het onderwijssysteem. Ze doen onderzoek, bepalen hun standpunten en geven er vervolgens een vorm aan. Denk aan een toneelscène, een installatie of een participatie-object.

Welkom

Van de conciërge tot de schooldirecteur - iedereen die ook maar iets met overdracht aan leerlingen te maken heeft is welkom, benadrukt Besemer: ,,De gedachte dat er een vrijheid aan ervaringen en gedachten is, een niet-weten, verdient een plek in het onderwijs dat vaak vooral kennisgestuurd is. Als je kennis overdraagt vanuit makerschap, wordt het intrinsiek en van meer waarde dan kennis die lukraak in een hoofd is gestampt.''