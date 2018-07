Natte ruggen en zomerse stank in de Haagse straten

Sjaak Bral duikt namens 'de hele Haagse bevolking' in de Hofvijver

12:00 Heiligschennis vindt hij het. Te vergelijken met spugen tegen de Klaagmuur in Jeruzalem. Nee, Sjaak Bral heeft er geen goed woord voor over dat het ‘gewijde water’ in de Hofvijver komende zondag wordt bezoedeld door duikers die daar onderzoek naar flora en fauna gaan verrichten. En daarom duikt gewoon hij mee.