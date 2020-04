Natuur ontploft in Haagse Bos en het leuke is: we zien en horen het nu

Boswachter Mark Kras laat er geen misverstand over bestaan: het Haagse Bos is niet anders in coronatijd dan vorig jaar in de lente. Maar wij, mensen, gedragen ons door de crisis anders en dáárdoor zien en horen we opeens veel beter en bewuster wat zich allemaal afspeelt in ons mooie bos in hartje stad. Want mooi dat het is!