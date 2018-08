Natuurbad De Put in Rijswijk weer open na ruimen 2500 kilo dode vis

Door de stijgende watertemperatuur en de onweer van vorige week was er minder zuurstof in het water. Deze week ging het natuurbad in samenwerking met de brandweer de vissterfte te lijf door zuurstof het water in te pompen. Dat resulteerde gisteren in schoon water.



Niet alle vissen hebben het tijdelijke zuurstoftekort overleefd. In totaal heeft de brandweer 2500 kilo dode vis geruimd.



Wel geldt er nog een negatief zwemadvies voor het zwemwater vanwege blauwalg, waardoor er kans is op huidirritatie en maag- en darmklachten na een duik in het water.



